بهدف أديمي.. بروسيا دورتموند يعبر فولفسبورج بالدوري الألماني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:41 م 21/09/2025
بروسيا دورتموند

ثنائي فريق بروسيا دورتموند

حسم نادي بروسيا دورتموند تفوقه أمام نظيره فولفسبورج، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الألماني، وأقيم اللقاء على ملعب سيجنا إيدونا بارك.

وتفوق فريق بروسيا دورتموند على نظيره فولفسبورج بهدف نظيف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مواجهات الدوري الألماني.

بورسيا دورتموند يعبر فولفسبورج

سيطر بروسيا دورتموند على أحداث المباراة مبكرًا، وظهر ذلك حين تمكن الفريق من تشكيل خطورة على مرمى فولفسبورج في أكثر من مناسبة.

ونجح بروسيا دورتموند في التقدم أمام فولفسبورج، في الدقيقة 20 من عمر المباراة عن طريق كريم أديمي، وذلك عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتهز شباك كاميل جرابارا، حارس الضيوف.

ترتيب الدوري الألماني

حاول فريق فولفسبورج تعديل النتيجة أمام محاولات بروسيا دورتموند الخطيرة، من أجل تعزيز التقدم إلا أن صافرة النهاية كانت أسرع من أن تهتز الشباك مجددًا.

ورفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر بايرن ميونخ، وتجمد فولفسبورج عند النقطة الخامسة، مستقرًا بالمركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الألماني.

مباراة بروسيا دورتموند القادمة
