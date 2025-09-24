المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

راؤول جونزاليس مرشح لتدريب بوروسيا مونشنجلادباخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:44 م 24/09/2025
راؤول جونزاليس

راؤول جونزاليس

ذكرت تقارير أن راؤول جونزاليس، مهاجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق، مرشح لتولي منصب المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ لتولي منصب المدرب الدائم للفريق.

راؤول لا يرتبط بأي ناد حاليا، بعدما غادر منصبه كمدرب لفريق ريال مدريد الرديف "كاستيا" في مايو الماضي، بعد 6 سنوات قضاها معه.

ووفقا لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، فإن جينس كارفاخال، وكيل راؤول، اقترح اسم موكله على أحد أندية بوندسليجا.

وأقال جلادباخ مدربه جيراردو سيواني بعد 3 مباريات فقط من البوندسليجا هذا الموسم، ويتولى الفريق حاليا بشكل مؤقت يوجين بولانسكي، مدرب فريق تحت 23 عاما.

وأشار مسؤولو النادي إلى أن بولانسكي يمكن أن يصبح المدرب الدائم للفريق بناء على النتائج التي سيحققها.

وارتبط اسم راؤول صاحب الـ48 عاما بأندية ألمانية عدة مرات في السابق، وتم ربط اسمه بشكل خاص مع شالكه، ناديه السابق.

وتتضمن مسيرة راؤول التدريبية قيادة كاستيا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب 2020، رغم إخفاق الفريق في الصعود من ملحقات دوري الدرجة الثانية الإسباني في عامي 2021 و2023.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الألماني من هنا

ريال مدريد الدوري الألماني راؤول جونزاليس

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

