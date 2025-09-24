ذكرت تقارير أن راؤول جونزاليس، مهاجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق، مرشح لتولي منصب المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ لتولي منصب المدرب الدائم للفريق.

راؤول لا يرتبط بأي ناد حاليا، بعدما غادر منصبه كمدرب لفريق ريال مدريد الرديف "كاستيا" في مايو الماضي، بعد 6 سنوات قضاها معه.

ووفقا لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، فإن جينس كارفاخال، وكيل راؤول، اقترح اسم موكله على أحد أندية بوندسليجا.

وأقال جلادباخ مدربه جيراردو سيواني بعد 3 مباريات فقط من البوندسليجا هذا الموسم، ويتولى الفريق حاليا بشكل مؤقت يوجين بولانسكي، مدرب فريق تحت 23 عاما.

وأشار مسؤولو النادي إلى أن بولانسكي يمكن أن يصبح المدرب الدائم للفريق بناء على النتائج التي سيحققها.

وارتبط اسم راؤول صاحب الـ48 عاما بأندية ألمانية عدة مرات في السابق، وتم ربط اسمه بشكل خاص مع شالكه، ناديه السابق.

وتتضمن مسيرة راؤول التدريبية قيادة كاستيا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب 2020، رغم إخفاق الفريق في الصعود من ملحقات دوري الدرجة الثانية الإسباني في عامي 2021 و2023.

