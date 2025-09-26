كتب النجم الإنجليزي الدولي هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ، التاريخ في لقاء فيردر بريمن ضمن حسابات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني في نسخة موسم 2025-2026.

واستطاع صاحب الـ32 عامًا أن يسجل هدفين في شباك فيردر بريمن: الأول في الدقيقة 45 من علامة الجزاء، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

ووصل كين إلى الهدف رقم 15 هذا الموسم مع بايرن ميونيخ خلال 8 مباريات، كما صنع 3 أهداف ليكون مجموع مساهماته بواقع 18 مساهمة.

ويمتلك هداف بايرن ميونيخ 10 أهداف في 5 مباريات فقط على مستوى بطولة الدوري.

وكتب الدولي الإنجليزي ليلة تاريخية بتسجيله 100 هدف في 104 مباريات منذ انتقاله من توتنهام هوتسبير في صيف 2023.

في المقابل، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهداف النرويجي إيرلينغ هالاند 100 هدف في 105 مباراة مع ريال مدريد ومانشستر سيتي على التوالي.

ويحتل لويس سواريز المركز الثالث بتسجيله 100 هدف في 120 مباراة مع برشلونة، ثم زلاتان إبراهيموفيتش في 124 مباراة مع باريس سان جيرمان.