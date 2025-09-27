بروسيا دورتموند يعلن إصابة جيراسي

تعرض سيرهو جيراسي، لاعب بروسيا دورتموند، للإصابة قبل انطلاق مباراة فريقه أمام ماينتس، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويواجه فريق ماينتس نظيره بروسيا دورتموند، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مباريات الدوري الألماني، ويستضيف اللقاء ملعب ميوا أرينا.

إصابة جيراسي

كشف نادي بروسيا دورتموند، عن تعرض سيرهو جيراسي لاعب الفريق للإصابة أثناء عمليات الإحماء، إذ أوضح الفريق الألماني أن مهاجمه يعاني من مشاكل في الفخذ.

ودفع المدرب نيكو كوفاتش، بلاعبه جوليان براندت، ليشارك أساسيًا رفقة بروسيا دورتموند، بدلًا من زميله جيراسي الذي تعرض للإصابة قبل انطلاق اللقاء.

ويسعى بروسيا دورتموند لتحقيق الفوز أمام ماينتس، لمواصلة الزحف نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، إذ يحتل الوصافة خلف بايرن ميونخ المتربع على القمة.

موسم مميز لجيراسي

شارك جيراسي رفقة بروسيا دورتموند خلال 6 مباريات بالموسم الحالي، في مختلف المسابقات بواقع 537 دقيقة، ونجح في تسجيل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.