مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

بروسيا دورتموند يعلن إصابة جيراسي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:17 م 27/09/2025
جيراسي

سيرهو جيراسي

تعرض سيرهو جيراسي، لاعب بروسيا دورتموند، للإصابة قبل انطلاق مباراة فريقه أمام ماينتس، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويواجه فريق ماينتس نظيره بروسيا دورتموند، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مباريات الدوري الألماني، ويستضيف اللقاء ملعب ميوا أرينا.

إصابة جيراسي

كشف نادي بروسيا دورتموند، عن تعرض سيرهو جيراسي لاعب الفريق للإصابة أثناء عمليات الإحماء، إذ أوضح الفريق الألماني أن مهاجمه يعاني من مشاكل في الفخذ.

ودفع المدرب نيكو كوفاتش، بلاعبه جوليان براندت، ليشارك أساسيًا رفقة بروسيا دورتموند، بدلًا من زميله جيراسي الذي تعرض للإصابة قبل انطلاق اللقاء.

ويسعى بروسيا دورتموند لتحقيق الفوز أمام ماينتس، لمواصلة الزحف نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، إذ يحتل الوصافة خلف بايرن ميونخ المتربع على القمة.

موسم مميز لجيراسي

شارك جيراسي رفقة بروسيا دورتموند خلال 6 مباريات بالموسم الحالي، في مختلف المسابقات بواقع 537 دقيقة، ونجح في تسجيل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

مباراة بروسيا دورتموند القادمة
الدوري الألماني بروسيا دورتموند ماينتس سيرهو جيراسي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
logo

تشيلسي

40,000,000

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
ليفربول

ليفربول

56

عرضية أرضية لصالح كريستال بالاس لكن دفاع ليفربول تصدى للكرة ثم خطأ على كريستال بالاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 2
ريال مدريد

ريال مدريد

53

ريال مدريد يتعادل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لمثلهما في شوط أول مثير

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
