حقق بوروسيا دورتموند فوزًا مستحقًا بنتيجة 2-0 على مضيفه ماينز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني (البوندسليغا)، ليواصل الضغط على متصدر الترتيب بايرن ميونخ.

سجل دانييل سفينسون الهدف الأول في الدقيقة 27، قبل أن يضيف كريم أديمي الهدف الثاني في الدقيقة 40، ليحسم دورتموند النقاط الثلاث على ملعب كوفاسه أرينا.

نتائج مباريات الدوري الألماني اليوم

في الوقت ذاته، واصل لايبزيج مطاردته لدورتموند على المركز الثاني بفوزٍ صعب بنتيجة 1-0 على مضيفه فولفسبورغ، ليحافظ على موقعه في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

استعاد باير ليفركوزن توازنه بفوزٍ شاق بنتيجة 2-1 على سانت باولي.

بينما حقق هايدنهايم فوزه الأول هذا الموسم بنتيجة 2-1 على ضيفه أوجسبورج.

بايرن يتربع على الصدارة

يواصل بايرن ميونخ صدارته لجدول البوندسليجا برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية، بعد فوزه المريح 4-0 على فيردر بريمن يوم الجمعة.

ويبتعد البايرن بفارق نقطتين عن دورتموند الوصيف (13 نقطة)، وبثلاث نقاط عن لايبزيج في المركز الثالث.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني كاملًا اضغط هنا