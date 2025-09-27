حقق بوروسيا دورتموند فوزًا مستحقًا بنتيجة 2-0 على مضيفه ماينز في إطار الجولة الخامسة من الدوري الألماني (البوندسليغا)، ليواصل ملاحقة متصدر الترتيب بايرن ميونخ.

سجل دانييل سفينسون وكريم أديمي هدفي المباراة، ليرفع دورتموند رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني.

فرانكفورت يكتسح مونشنجلادباخ

في مباراة مليئة بالأهداف، اكتسح إينتراخت فرانكفورت مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 6-4، حيث تألق روبن كوخ بثنائية إلى جانب أهداف من أنسجار كناوف، جوناثان بوركاردت، فارس شعيبي، وكان أوزون.

رغم رد مونشنجلادباخ بأربعة أهداف متأخرة، إلا أن فرانكفورت عاد إلى الانتصارات ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع.

لايبزيج يحافظ على المنافسة

واصل لايبزيج مطاردته لدورتموند بفوز صعب 1-0 على فولفسبورج، ليبقى في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما استعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات بفوز 2-1 على سانت باولي، ليصل إلى 8 نقاط في المركز الخامس.

فوز أول لهيدنهايم

حقق هايدنهايم أول انتصاراته هذا الموسم بنتيجة 2-1 على أوجسبورج، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

بايرن ميونخ يواصل هيمنته

يتربع بايرن ميونخ على صدارة البوندسليغا برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية، بعد فوزه الساحق 4-0 على فيردر بريمن يوم الجمعة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن دورتموند وثلاث نقاط عن لايبزيغ.