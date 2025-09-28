انتهت مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني 2025-26.

وأقيمت مساء اليوم الأحد، 3 مباريات حيث استضاف فريق فرايبورج نظيره هوفنهايم في الرابعة والنصف عصرًا، في لقاء انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.

وبادر فرايبورج بالتسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق لوكاس كوبلر، قبل أن يتعادل فيسنيك أسلاني في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

أما المباراة الثانية، فكانت بين فريق كولن وشتوتجارت، في لقاء انتصر فيه الفريق الضيف بنتيجة 2-1.

سجل يعقوب كامينسكي في الدقيقة الرابعة، ثم أحرز الفريق الضيف هدف التعادل عن طريق إيرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ثم سجل جوشوا فاجنومان الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 81 ليحقق فوزًا قاتلًا.

المباراة الأخيرة كانت بين يونيون برلين وهامبورج وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويواصل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.