الدوري الألماني.. فرايبورج يتعادل مع هوفنهايم.. وشتوتجارت يحرج كولن

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:20 م 28/09/2025
احتفال لاعبو شتوتجارت خلال مواجهة أرمينيا بيليفيلد

شتوتجارت - صورة أرشيفية

انتهت مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني 2025-26.

وأقيمت مساء اليوم الأحد، 3 مباريات حيث استضاف فريق فرايبورج نظيره هوفنهايم في الرابعة والنصف عصرًا، في لقاء انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.

للتعرف على نتائج الجولة الخامسة بالكامل اضغط هنا

وبادر فرايبورج بالتسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق لوكاس كوبلر، قبل أن يتعادل فيسنيك أسلاني في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

أما المباراة الثانية، فكانت بين فريق كولن وشتوتجارت، في لقاء انتصر فيه الفريق الضيف بنتيجة 2-1.

سجل يعقوب كامينسكي في الدقيقة الرابعة، ثم أحرز الفريق الضيف هدف التعادل عن طريق إيرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ثم سجل جوشوا فاجنومان الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 81 ليحقق فوزًا قاتلًا.

المباراة الأخيرة كانت بين يونيون برلين وهامبورج وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

للتعرف على ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا

ويواصل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

مباراة شتوتجارت القادمة
الدوري الألماني شتوتجارت هوفنهايم كولن فرايبورج

