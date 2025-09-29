تحدث ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن تجديد عقد هاري كين، ودايوت أوباميكانو، لاعبا الفريق.

وينتهي عقد هاري كين بنهاية موسم 2027، بينما ينتهي عقد أوباميكانو في يونيو 2026.

كين قائد حقيقي لنا

وقال إيبرل في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية: "هاري كين لاعب استثنائي بالنسبة لنا، وقائد حقيقي، لقد أكد رغبته في الانضمام إلى بايرن، كما قال إنه من الرائع اللعب معنا والفوز بالألقاب، ونريد مواصلة هذا النهج معه لفترة طويلة قادمة، لذلك سنناقش معه الخطوات التالية بهدوء".

وأضاف: "تعلمت من أستاذي القديم، هانز ماير، السر يكمن في التشكيلة، إذا كان لديك تشكيلة جيدة، يمكنك الاحتفاظ باللاعبين الأكبر سنًا، الذين يتمتعون ببساطة بجودة مذهلة، لفترة أطول، يُظهر هاري مدى نشاطه في الملعب، لا يبدو كبيرًا في السن على الإطلاق، يبدو وكأنه قد دخل في مرحلة الشباب، هذا أمرٌ منطقي تمامًا بالنسبة لنا".

من الطبيعي أن يحظى أوباميكانو باهتمام كبير

وتابع: "لستُ مُستغربًا من اهتمام العديد من الأندية بـ أوباميكانو، نحن مهتمون بتمديد عقده، الأمر يستغرق وقتًا طويلًا؛ نحاول إقناعه بمشروع بايرن. نريد الاحتفاظ به".

وعن التصويت في جائزة الكرة الذهبية، قال: "لن أقاطع ريال مدريد، بالطبع، الأمر يتعلق أيضًا بالألقاب، بصراحة، لكن بالنسبة لأداء لاعبينا، جمال الموسم الماضي، ومايكل أوليس وهاري أيضًا ، فالتقييمات شخصية؛ ولكل شخص الحق في إبداء رأيه، سنبذل قصارى جهدنا لضمان نجاحنا كفريق، ومن ثم سنحقق تصنيفًا أفضل".

وأتم: "في الواقع، الجميع يتوقع الفوز على بافوس، نريد الفوز هناك، بلا شك، دائمًا ما يكون الأمر أصعب قليلاً خارج أرضنا، علينا أن نُبرز قدراتنا في الملعب، طاقتنا، وسيطرتنا. إذا فعلنا ذلك، فسنفوز بالمباراة".