كلام فى الكورة
عضو مجلس إدارة بايرن: تجديد عقد هاري كين "وارد بقوة"

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:42 م 29/09/2025
هاري كين

هاري كين

أكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني للشؤون الرياضية، أن النادي يمكنه أن يتصور تجديد عقد المهاجم هاري كين لما بعد عام 2027.

وقال إيبرل، قبل سفر بايرن إلى قبرص استعدادا لمواجهة بافوس في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء: " إذا كان لديك مزيج جيد، يمكنك بالتأكيد الاحتفاظ باللاعبين الأكبر سنا لفترة أطول، خاصة أولئك الذين يمتلكون جودة لا تصدق".

وأضاف: "هاري لا يبدو كبيرا في السن على الإطلاق، بل وكأنه قد سقط في ينبوع الشباب، بالنظر إلى مدى نشاطه على أرض الملعب".

وأوضح: "لذلك فإن فكرة التجديد له واردة تماما بالنسبة لنا".

وأتم إيبرل تصريحاته في هذا الصدد بقوله:" نريد مواصل العمل معه لفترة طويلة مقبلة، لذلك سنناقش الخطوات التالية معه بطريقة مريحة".

وانضم كين (32 عاما) إلى بايرن في 2023 بعقد يمتد لـ4 أعوام.

وفي الأسبوع الماضي، أصبح قائد المنتخب الإنجليزي أسرع لاعب يصل لـ100 هدف مع ناديه حيث سجل هذا العدد من الأهداف في 104 مباريات مع بايرن.

وتحدثت تقارير مؤخرا عن وجود بند يسمح بفسخ عقد كين في عام 2026 وإمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن كين أكد أنه وعائلته سعداء جدا في ميونخ، مشيرا إلى أن محادثات التجديد "قد تحدث".

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ الدوري الألماني هاري كين

