يترقب عشاق الساحرة المستديرة كلاسيكو الدوري الألماني والذي سيجمع بين بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب "أليانز أرينا" في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الألماني.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، ويليه بوروسيا دورتموند وصيفًا بـ14 نقطة (فاز في 4، وتعادل في2 ).

إم بي سي مصر 2 تعلن إذاعة مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

أعلن قناة إم بي سي مصر 2 أنها ستنقل مباراة بايرن ميونج وبروسيا دورتموند ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويقدم إبراهيم فايق الاستوديو التحليلي لكلاسيكو الدوري الألماني، بصحبة المحللين محمود فايز ومحمد عمارة.

