خطف فرايبورج تعادلًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

بهذا التعادل، رفع فرانكفورت رصيده إلى عشر نقاط احتل بها المركز السابع في جدول الترتيب، متخلفًا بنقطة واحدة عن كولون صاحب المركز السادس.

أما فرايبورج، فرفع رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم إلى المركز التاسع، بفارق نقطة خلف كل من فرانكفورت السابع ويونيون برلين الثامن.

وشهدت المباراة بداية قوية من فرايبورج الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق ديري شيرهانت، قبل أن يعادل جوناثان بوردكاردت النتيجة لفرانكفورت في الدقيقة 18، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 38، غير أن فيتشنزو جريفو أنقذ فرايبورج من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة 87.