مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

19 8
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

فرايبورج يخطف تعادلًا قاتلًا أمام فرانكفورت في الدوري الألماني

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

06:59 م 19/10/2025
فرايبورج

فرايبورج

خطف فرايبورج تعادلًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

بهذا التعادل، رفع فرانكفورت رصيده إلى عشر نقاط احتل بها المركز السابع في جدول الترتيب، متخلفًا بنقطة واحدة عن كولون صاحب المركز السادس.

أما فرايبورج، فرفع رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم إلى المركز التاسع، بفارق نقطة خلف كل من فرانكفورت السابع ويونيون برلين الثامن.

وشهدت المباراة بداية قوية من فرايبورج الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق ديري شيرهانت، قبل أن يعادل جوناثان بوردكاردت النتيجة لفرانكفورت في الدقيقة 18، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 38، غير أن فيتشنزو جريفو أنقذ فرايبورج من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة 87.

الدوري الألماني فرانكفورت

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

40

برونو فيرنانديز أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء شتتها جاكبو وكرته كادت أن تسكن شباك مرماه بالخطأ

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
