رسميا.. بايرن ميونخ يمدد عقد كومباني

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن تمديد عقد مدربه البلجيكي فنسنت كومباني لعامين إضافيين.

وقال بايرن في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إنه مدد عقد كومباني من صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل) حتى يونيو 2029.

واستلم كومباني منصبه في يوليو من عام 2024 خلفا لتوماس توخيل ونجح في موسمه الأول في قيادة الفريق لاستعادة لقب الدوري الألماني الذي خسره لصالح باير ليفركوزن في الموسم الذي سبقه.

وقال كومباني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "أنا ممتن جدا وأشعر بالفخر وأريد توجيه الشكر الى بايرن للثقة واجواء العمل التي توفرت لي منذ أيامي الاولى".

وأتم صاحب الـ39 عاما تصريحاته بقوله: "لدي شعور بأنني هنا منذ فترة طويلة وأنا أفهم النادي جيدا".

وحقق بايرن ميونخ الفوز في مبارياته الـ11 الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها 7 في الدوري الألماني و2 في دوري أبطال أوروبا وواحدة في الكأس وأخرى في الكأس السوبر الألمانية التي حصد لقبها.

