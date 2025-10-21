المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميا.. بايرن ميونخ يمدد عقد كومباني

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:20 م 21/10/2025
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن تمديد عقد مدربه البلجيكي فنسنت كومباني لعامين إضافيين.

وقال بايرن في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إنه مدد عقد كومباني من صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل) حتى يونيو 2029.

واستلم كومباني منصبه في يوليو من عام 2024 خلفا لتوماس توخيل ونجح في موسمه الأول في قيادة الفريق لاستعادة لقب الدوري الألماني الذي خسره لصالح باير ليفركوزن في الموسم الذي سبقه.

وقال كومباني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "أنا ممتن جدا وأشعر بالفخر وأريد توجيه الشكر الى بايرن للثقة واجواء العمل التي توفرت لي منذ أيامي الاولى".

وأتم صاحب الـ39 عاما تصريحاته بقوله: "لدي شعور بأنني هنا منذ فترة طويلة وأنا أفهم النادي جيدا".

وحقق بايرن ميونخ الفوز في مبارياته الـ11 الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها 7 في الدوري الألماني و2 في دوري أبطال أوروبا وواحدة في الكأس وأخرى في الكأس السوبر الألمانية التي حصد لقبها.

