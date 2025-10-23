المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نوير: الفوز أصبح ممتعًا.. وبايرن يواصل انطلاقته التاريخية هذا الموسم

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:37 م 23/10/2025
مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ خلال مواجهة باري

نوير

أكد مانويل نوير، قائد وحارس مرمى فريق بايرن ميونخ، أن السر وراء البداية المذهلة للفريق هذا الموسم هو المتعة التي يشعر بها اللاعبون عند تحقيق الانتصارات، مشيرًا إلى أن حالة الانسجام والثقة داخل الفريق أصبحت واضحة للجميع.

وقال نوير عقب الفوز الكبير على كلوب بروج برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء: "نحن في حالة انسجام الآن، نشعر بالثقة ونأخذ ذلك معنا إلى المباريات. السر هو أن الفوز ممتع ببساطة – يمكنك أن ترى ذلك بنا، تلاحظ فرحة اللعب في كل مباراة".

وشدد القائد الألماني على ضرورة مواصلة التركيز قائلاً: "إنها الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، لا يمكنك أن تتهاون في أي مرحلة، علينا أن نحافظ على تركيزنا".

وبحسب إحصاءات شركة "أوبتا"، أصبح بايرن ميونخ أفضل فريق ألماني في بداية موسم عبر التاريخ، بعدما حقق 12 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات، ليقترب من الرقم القياسي الأوروبي المسجل باسم ميلان عام 1992/1993 بـ13 فوزًا متتاليًا.

وسيكون الفريق البافاري على موعد مع معادلة الرقم التاريخي يوم السبت المقبل عندما يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.

من جانبه، قال فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن: "الأمر يتعلق بمواصلة حصد النقاط في الدوري والكأس ودوري الأبطال. لم يتم تحديد البطل بعد، لكن الأهم بالنسبة لنا هو التطور المستمر".

كما شهدت المباراة حدثًا مميزًا، بعدما أصبح الشاب لينارت كارل أصغر لاعب يسجل هدفًا لبايرن في دوري الأبطال بعمر 17 عامًا و242 يومًا، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال كارل عقب اللقاء: "أنا سعيد للغاية بالهدف الذي سجلته وبأدائي. اللعب مع هذا الفريق ممتع جدًا، وعلينا أن نواصل العمل الجاد في التدريبات، لأن ذلك ينعكس على الأداء في المباريات".

الدوري الألماني بايرن ميونيخ نوير

