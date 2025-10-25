المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الفوز الـ13 في الموسم.. بايرن ميونخ يحقق رقمًا تاريخيًا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

03:39 م 26/10/2025
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - صورة أرشيفية

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني مساء أمس السبت، رقما قياسيا بعدما بروسيا مونشنجلاباخ، في الدوري الألماني.

وانتصر بايرن ميونخ على مونشنجلادباخ بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الألماني 2025-26.

ليواصل بايرن ميونخ تحت قيادة كومباني صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 24 نقطة، محققا العلامة الكاملة 8 انتصارات من 8 مواجهات في البطولة المحلية.

ويبدو أن موسم بايرن ميونخ سيكون جيدا بشكل عام، بالأخص بعدما حقق 3 انتصارات أيضا في بطولة دوري أبطال أوروبا وفوز في السوبر الألماني ومباراة في كأس ألمانيا.

وأظهر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الرقم القياسي حيث يعد هذا الانتصار رقم 13 في الموسم الحالي، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم ميلان في موسم 1992/93، ويصبح الفريقان فقط من حققا هذا الإنجاز.

نتائج بايرن ميونخ في الموسم الحالي كالتالي:

الدوري الألماني

1- بايرن ميونخ 6-0 لايبزج.

2- بايرن ميونخ 3-2 أوجسبورج.

3- بايرن ميونخ 5-0 هامبورج.

4- بايرن ميونخ 4-1 هوفنهايم.

5- بايرن ميونخ 4-0 فيردر بريمن.

6- بايرن ميونخ 3-0 آينتراخت فرانكفورت.

7- بايرن ميونخ 2-1 بروسيا دورتموند.

8- بايرن ميونخ 3-0 مونشنجلادباخ.

دوري أبطال أوروبا

1- بايرن ميونخ 3-1 تشيلسي.

2- بايرن ميونخ 5-1 بافوس.

3- بايرن ميونخ 4-0 كلوب بروج.

كأس ألمانيا

بايرن ميونخ 3-2 فيهين فيسبادن.

السوبر الألماني

بايرن ميونخ 2-1 شتوتجارت.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
ميلان الدوري الألماني بايرن ميونخ

