بين كين وهالاند ومبابي.. من يتصدر سباق الحذاء الذهبي في أوروبا؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:53 م 27/10/2025
هاري كين

هاري كين - لاعب بايرن ميونخ

ينحصر سباق الحذاء الذهبي الأوروبي هذا الموسم بين الثلاثي الإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وكان مبابي آخر من توج بالحذاء الذهبي في أوروبا، بعدما سجل 31 هدفًا بقميص ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني 2024-2025.

الحذاء الذهبي الأوروبي

تعتمد جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا على عدد الأهداف المسجلة فقط في الدوريات الوطنية، مع استثناء المسابقات الأخرى سواءً الكؤوس المحلية أو القارية.

ويساوي الهدف نقطتين في الدوريات الخمسة الكبرى الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي والألماني، فيما يعادل 1.5 نقطة في الدوريات الأدنى ثم ينخفض إلى نقطة وحيدة في بعض المسابقات المحلية الأخرى.

سباق بين كين وهالاند ومبابي

في الوقت الحالي، يتصدر اللاعب داركو ليماييتش من آر إف سي، ترتيب الحذاء الذهبي في أوروبا، بعد أن سجل 27 هدفًا بـ26 نقطة في دوري لاتفيا.

ومن المتوقع أن تنحصر المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي بين اللاعبين الناشطين في الدوريات الخمسة الكبرى، كون الهدف فيها يساوي نقطتين، فيما يبدو الصراع حاليًا بين الثلاثي كين وهالاند ومبابي..

- هاري كين: 12 هدفًا (24 نقطة)

- إيرلينج هالاند: 11 هدفًا (22 نقطة)

- كيليان مبابي: 11 هدفًا (22 نقطة)

كيليان مبابي إيرلينج هالاند هاري كين

