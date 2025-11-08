المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بايرن ميونخ يوجه صدمة كبرى إلى نوير بشأن تجديد عقده

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

12:59 م 03/11/2025
مانويل نوير

مانويل نوير

وجه مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني مفاجأة صادمة، بشأن ملف تجديد عقد الحارس المخضرم مانويل نوير، خلال الفترة المقبلة.

ويعد مانويل نوير، البالغ من العمر 39 عامًا، هو الحارس الأساسي للعملاق البافاري، منذ عام 2011، لكنه عانى خلال السنوات القليلة الماضية من إصابات قوية، أثرت على مسيرته.

ومن المقرر أن ينتهي عقد نوير في يونيو 2026، لكن هناك تكهنات مستمرة حول ما إذا كان سيلعب موسماً آخر لصالح النادي الألماني.

وصرح الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، يان-كريستيان دريسن، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للنادي البافاري قائلاً: "هناك الكثير مما يمكن قوله لصالح مانويل نوير".

وأضاف: "لكننا نريد التركيز على الجانب الرياضي في الوقت الراهن، لقد قلنا الشيء نفسه في حالات أخرى مع لاعبين آخرين في الفريق الأول".

وتابع الرئيس التنفيذي للبايرن: "مانويل ليس تحت أي ضغط على الإطلاق، وسنتحدث عندما يحين الوقت المناسب".

وأفات العديد من التقارير، بأن إدارة بايرن ميونخ تبدو على أهبة الاستعداد، حال قرر نوير اتخاذ خطوة الاعتزال، خاصة حال قدم الحارس البديل يوناس أوربيج أداء مقنعًا.

بينما يعد الثنائي ألكسندر نوبل ودانيال بيريتس، المعارين حاليًا، بمثابة خيارات استراتيجية، لتأمين مستقبل الفريق.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ الدوري الألماني مانويل نوير

