ودع ويست هام يونايتد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا من الدور الثاني، بعد خسارة مثيرة أمام وولفرهامبتون بنتيجة (3-2) في مباراة أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "مولينيو".

مفاجآت مبكرة في كأس الرابطة الإنجليزية

ورغم تقدم "الهامرز" بثنائية عن طريق توماس سوسيك ولوكاس باكيتا، إلا أن البديل يورجن ستراند لارسن قلب الطاولة بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 82 و84، ليمنح "الذئاب" بطاقة التأهل ويزيد من أزمات المدرب جراهام بوتر الذي تكبّد ثالث هزيمة متتالية منذ بداية الموسم.

وفي لقاء آخر، تأهل برينتفورد إلى الدور الثالث بعد الفوز على بورنموث بهدفين دون رد، حملا توقيع فابيو كارفاليو (34) وإيجور تياجو (65).

كما شهدت البطولة خروج سندرلاند أمام هدرسفيلد تاون، وليدز يونايتد أمام شيفيلد وينزداي، ليرتفع عدد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي ودعت المسابقة إلى أربعة حتى الآن.

وتستكمل مباريات الدور نفسه مساء الأربعاء، حيث يترقب عشاق الكرة مواجهة مانشستر يونايتد ضد جريمسبي تاون.