مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

4 أندية من البريميرليج خارج كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:51 ص 27/08/2025
ولفرهامبتون

ويست هام يودّع كأس الرابطة

ودع ويست هام يونايتد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا من الدور الثاني، بعد خسارة مثيرة أمام وولفرهامبتون بنتيجة (3-2) في مباراة أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "مولينيو".

مفاجآت مبكرة في كأس الرابطة الإنجليزية

ورغم تقدم "الهامرز" بثنائية عن طريق توماس سوسيك ولوكاس باكيتا، إلا أن البديل يورجن ستراند لارسن قلب الطاولة بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 82 و84، ليمنح "الذئاب" بطاقة التأهل ويزيد من أزمات المدرب جراهام بوتر الذي تكبّد ثالث هزيمة متتالية منذ بداية الموسم.

وفي لقاء آخر، تأهل برينتفورد إلى الدور الثالث بعد الفوز على بورنموث بهدفين دون رد، حملا توقيع فابيو كارفاليو (34) وإيجور تياجو (65).

كما شهدت البطولة خروج سندرلاند أمام هدرسفيلد تاون، وليدز يونايتد أمام شيفيلد وينزداي، ليرتفع عدد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي ودعت المسابقة إلى أربعة حتى الآن.

وتستكمل مباريات الدور نفسه مساء الأربعاء، حيث يترقب عشاق الكرة مواجهة مانشستر يونايتد ضد جريمسبي تاون.

ويست هام وولفرهامبتون كأس الرابطة الإنجليزية جراهام بوتر

