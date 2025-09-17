المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برينتفورد يطيح بأستون فيلا من كأس كاراباو بركلات الترجيح

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:39 ص 17/09/2025
أستون فيلا

برينتفورد يطيح بأستون فيلا من كأس كاراباو

في مباراة مثيرة ضمن الدور الثالث لكأس كاراباو، تغلب برينتفورد على أستون فيلا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحقق "النحل" تأهلاً مستحقًا إلى الدور الرابع، ويلحق بأستون فيلا خسارة جديدة تضاف إلى بدايتهم المخيبة للموسم.

برينتفورد يطيح بأستون فيلا

افتتح أستون فيلا التسجيل في الشوط الأول عبر هارفي إليوت، الذي استغل خطأ من حارس برينتفورد هاكون فالديمارسون، ليسجل أول أهداف فيلا هذا الموسم.

لكن الفرصة ضاعت لمضاعفة التقدم عندما أهدر جادون سانشو، المعار إلى مانشستر يونايتد، فرصة ذهبية بتسديدة ارتطمت بالقائم.

وفي الشوط الثاني، أدرك آرون هيكي التعادل لبرينتفورد بتسديدة رائعة، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

برز الحارس الأيسلندي فالديمارسون كبطل المباراة، حيث تصدى لركلتي جون ماكجين وماتي كاش، بينما نجح برينتفورد في تسجيل جميع ركلاته الأربع، ليحسم التأهل.

وكان فالديمارسون قد أنقذ فريقه أيضًا خلال الوقت الأصلي بتصديين حاسمين أمام كاش ومورجان روجرز.

 

تفاقم من أزمة أستون فيلا

هذا الخروج المبكر يفاقم من أزمة أستون فيلا، الذي جمع نقطتين فقط من أول أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل آمالهم في إنهاء جفاف الألقاب الممتد لثلاثة عقود أكثر صعوبة هذا الموسم.

أستون فيلا برينتفورد كأس كاراباو ركلات ترجيح هاكون فالديمارسون هارفي إليوت

