كلام فى الكورة
كأس كاراباو.. موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:20 م 23/09/2025
ليفربول

ليفربول

يستهل ليفربول مشواره في نسخة الموسم الحالي من كأس الرابطة الإنجليزي "كأس كاراباو" بمواجهة ساوثامبتون.

ليفربول يستضيف ساوثامبتون، المنافس هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، في الدور الثالث لبطولة كأس كاراباو (دور الـ32).

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون في كأس كاراباو 2025-2026 والقناة الناقلة.

موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون في كأس كاراباو

تقام مباراة ليفربول وساوثامبتون اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة مباراة ليفربول وساوثامبتون في كأس كاراباو

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات كأس كاراباو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس HD2".

جدول مباريات اليوم 

ليفربول ساوثامبتون كأس كاراباو

