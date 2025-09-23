دون صلاح.. ليفربول ينجز المهمة 14 مرة في كأس كاراباو

يخوض نادي ليفربول مباراة جديدة في منافسات كأس كاراباو، مساء اليوم الثلاثاء، دون النجم المصري محمد صلاح.

ويستقبل ليفربول على أرضه في ملعب أنفيلد، ساوثامبتون، في مباراة تجمع بينهما هذا المساء ضمن دور الـ32 من منافسات كأس كاراباو 2025-2026.

غياب صلاح

أعلن المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، استبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين أمام ساوثامبتون، من بينهم صلاح.

واختار سلوت إراحة العناصر الرئيسية في تشكيل ليفربول ضد ساوثامبتون، خاصة أن مواجهة الفريق الناشط هذا الموسم بين أندية التشامبيونشيب لا تحظى بأهمية كبيرة، كونها تقام في كاراباو.

وتعد كأس كاراباو، المسابقة الثالثة في إنجلترا من حيث الأهمية، بعد الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد على الترتيب.

ليفربول ينجز المهمة 14 مرة في كأس كاراباو

غاب صلاح عن المشاركة مع ليفربول بكأس كاراباو في 16 مباراة، من بينها مرتين في نصف النهائي، حيث تقام بنظام الذهاب والإياب.

واستطاع ليفربول أن يحقق النتائج التالية في كأس كاراباو في غياب محمد صلاح..

- الفوز سواءً في الوقت الأصلي أو بركلات الترجيح: 12 مرة

- التعادل: مرتان (تأهل بسببهما ليفربول من نصف النهائي إلى نهائي كأس كاراباو)

- الخروج من كأس كاراباو: مرتان فقط

ويعني ذلك أن ليفربول أنجز المهمة 14 مرة في كأس كاراباو في غياب محمد صلاح، سواءً بالفوز أو التعادل.

وكان الغياب الأبرز لصلاح عن صفوف ليفربول في نهائي كأس كاراباو 2023-2024، بسبب الإصابة، عندما نجح الريدز في تحقيق آخر ألقابه تحت قيادة المدرب الألماني السابق يورجن كلوب.

جدير بالذكر أن صلاح حقق لقب كأس كاراباو مع ليفربول، مرتين، 2022 و2024 على الترتيب.