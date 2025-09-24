المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في ليلة تألق فودين.. مانشستر سيتي يواصل رحلة كأس كاراباو بالفوز على هدرسفيلد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:37 م 24/09/2025
هدرسفيلد ضد مانشستر سيتي

مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو بعد الفوز الذي حققه على هدرسفيلد تاون بنتيجة 2-0، مساء اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة هدرسفيلد ضد مانشستر سيتي على ملعب "كيركليس" ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو.

طالع نتائج كأس كاراباو من هنا

وخاض مانشستر سيتي مواجهة هدرسفيلد بتغييرات عديدة في التشكيلة، مع استبعاد اللاعبين الأساسيين مثل هالاند ورودري.

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من: "ترافورد، ستونز، ماتيوس نونيز، آكي، أورايلي، ريكو لويس، نيكو جونزاليس، أوسكار بوب، فودين، موكاسا، سافينيو".

وجلس على دكة البدلاء: "دوناروما، دياز، رايندرز، برناردو، فيليبس، برايثوايت، جادن هيسكي، ستيفن مفوني، ريجان هيسكي".

وافتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 18.

وواصل فودين تألقه في اللقاء بعدما قدم تمريرة رائعة إلى سافينيو ليسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 74.

وانتهت أحداث المباراة بفوز مانشستر سيتي على هدرسفيلد تاون بهدفين دون رد، لتعبر كتيبة بيب جوارديولا إلى دور الـ16 من كأس كاراباو.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور الرابع (دور الـ16) بعد نهاية مباريات الدور الثالث مساء اليوم الأربعاء.

 

 

