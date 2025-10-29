خرج محمد صلاح، لاعب ليفربول، من قائمة فريقه ضد فريق كريستال بالاس، في اللقاء الذي سيقام بينهما اليوم الأربعاء.

ويلعب ليفربول مع كريستال بالاس في دور الـ16 من مسابقة كأس الرابطة للأندية المحترفة "كاراباو"، في لقاء سيقام على ملعب "آنفيلد".

وصل فريق ليفربول إلى هذا الدور بعد تخطيه فريق ساوثامبتون في الجولة الماضية بفوزٍ بنتيجة 2-1.

ويعاني فريق ليفربول من نتائج سلبية في آخر أربع مباريات محلية، حيث تعرض للخسارة أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

ويسعى "الريدز" بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت إلى تحقيق الفوز الليلة لمواصلة المنافسة على لقب الكأس الذي وصل إليه الفريق في النسخة الماضية قبل أن يخسر أمام نيوكاسل 2-1.

وشهد تشكيل ليفربول خروج محمد صلاح من القائمة، حيث لم يتواجد في التشكيل الأساسي أو البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: فريدري ودمان

في الدفاع: جو جوميز، ميلوس كيركيز، واتارا إندو، أندي روبرتسون.

في الوسط: نيوني، ماك أليستر، فيديريكو كييزا.

في الهجوم: كالفين رامسي، كيران موريسون، نجوموها.

البدلاء: "بيتشي، جوردون، كوني دوهيرتي، بينينغتون، فيغيروا، ناللو، بيلينغ، لوكي، لافي".