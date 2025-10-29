المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

1 1
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

1 1
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استبعاد صلاح من المباراة.. تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:44 م 29/10/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

خرج محمد صلاح، لاعب ليفربول، من قائمة فريقه ضد فريق كريستال بالاس، في اللقاء الذي سيقام بينهما اليوم الأربعاء.

ويلعب ليفربول مع كريستال بالاس في دور الـ16 من مسابقة كأس الرابطة للأندية المحترفة "كاراباو"، في لقاء سيقام على ملعب "آنفيلد".

وصل فريق ليفربول إلى هذا الدور بعد تخطيه فريق ساوثامبتون في الجولة الماضية بفوزٍ بنتيجة 2-1.

ويعاني فريق ليفربول من نتائج سلبية في آخر أربع مباريات محلية، حيث تعرض للخسارة أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

ويسعى "الريدز" بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت إلى تحقيق الفوز الليلة لمواصلة المنافسة على لقب الكأس الذي وصل إليه الفريق في النسخة الماضية قبل أن يخسر أمام نيوكاسل 2-1.

وشهد تشكيل ليفربول خروج محمد صلاح من القائمة، حيث لم يتواجد في التشكيل الأساسي أو البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: فريدري ودمان

في الدفاع: جو جوميز، ميلوس كيركيز، واتارا إندو، أندي روبرتسون.

في الوسط: نيوني، ماك أليستر، فيديريكو كييزا.

في الهجوم: كالفين رامسي، كيران موريسون، نجوموها.

البدلاء: "بيتشي، جوردون، كوني دوهيرتي، بينينغتون، فيغيروا، ناللو، بيلينغ، لوكي، لافي".

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول صلاح كريستال بالاس كأس كاراباو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    26
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

4

وغاب مرموش بعدها عن المشاركة في 7 مباريات متتالية بسبب الإصابة، قبل عودته في 18 أكتوبر ضد إيفرتون، حيث ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء طيلة الدقائق الـ90.

تفاصيل المباراة
مباشر
بتروجت

بتروجت

1 1
الأهلي

الأهلي

101

محمود بسيوني يشهر بطاقة صفراء لأحمد عبد القادر بعد نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg