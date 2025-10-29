أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، التشكيل الذي يبدأ به ضد سوانزي سيتي في دور الـ16 من منافسات كأس كاراباو.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على سوانزي هذا المساء.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، ريان آيت نوري

الوسط: نيكو جونزاليس، ديفين موكاسا، أوسكار بوب

الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، عمر مرموش

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ضد سوانزي: ماركوس بيتينيلي، جيانلويجي دوناروما، جون ستونز، يوشكو جفارديول، كالفن فيليبس، ماثيوس نونيز، نيكو أوريلي، سافينيو، فيل فودين

وأجرى جوارديولا 10 تغييرات في تشكيل مانشستر سيتي، إذ أبقى بوب فقط أساسيًا بين اللاعبين الذين بدأوا المباراة الماضية ضد أستون فيلا.

واختار مدرب مانشستر سيتي استبعاد النرويجي إيرلينج هالاند من القائمة التي تواجه سوانزي، فريق الدرجة الأولى، مفضلًا أن يبدأ بمرموش، العائد أخيرًا إلى التشكيل الأساسي بعد فترة غياب طويلة.