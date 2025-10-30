المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

بقيادة مرموش.. مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس كاراباو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:41 ص 30/10/2025
مرموش

مرموش يحتفل بهدفه في سوانزي سيتي

قاد اللاعب المصري عمر مرموش، مانشستر سيتي، إلى دور الـ8 في منافسات كأس كاراباو 2025-2026، بعدما سجل هدفًًا في مباراة الفوز (3-1) على سوانزي سيتي في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، مساء الأربعاء.

وينتظر مانشستر سيتي التعرف إلى خصمه في ربع نهائي كأس كاراباو، بعد إجراء القرعة في وقت لاحق من صباح اليوم الخميس.

وبدأ مرموش أساسيًا في تشكيل مانشستر سيتي لأول مرة منذ 59 يومًا، كما لم يخيب آمال بيب جوارديولا، إذ تمكن من تسجيل الهدف الحاسم أمام سوانزي سيتي قبل أن يضيف شرقي هدفًا ثالثًا.

مرموش يقود مانشستر سيتي إلى دور الـ8

فاجأ سوانزي سيتي ضيفه القادم من مدينة مانشستر بهدف أول في الدقيقة 12 من توقيع اللاعب جونكالو فرانكو الذي صوب تسديدة مقوسة لا تصد ولا ترد، سكنت شباك ترافورد.

وكاد سوانزي يضيف هدفًا ثانيًا في مرمى مانشستر سيتي بالدقيقة 30، لكن التسديدة اليسارية مرت بجانب القائم الأيسر.

وتعادل مانشستر سيتي عن طريق اللاعب البلجيكي جيريمي دوكو بعد مجهود فردي في الدقيقة 39، إذ راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة ارتطمت في أحد المدافعين، لتتحول إلى الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، جرب مرموش حظه بالتصويب من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51، لكن كرته مرت بعيدًا بقليل عن القائم الأيمن.

وتمكن مرموش من إحراز هدف لمانشستر سيتي في مرمى سوانزي، عند حدود الدقيقة 77.

ونجح مرموش في التسجيل بعد أن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد تصويبة صاروخية في سقف مرمى سوانزي سيتي، حيث فشل الحارس في التعامل معها.

وانتظر مرموش 237 دقيقة قبل أن يسجل أول أهدافه الشخصية مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

واستطاع مرموش أن يسجل هدفه الافتتاحي مع مانشستر سيتي في موسم 2025-2026 بمباراته السادسة، بعد أن صام تهديفيًا في المباريات الخمس السابقة التي شارك بها في جميع المسابقات الرسمية.

وظل مانشستر سيتي يتحكم بمجريات المباراة أمام سوانزي سيتي حتى سجل ريان شرقي هدفًا ثالثًا في الدقيقة 90+4.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أخبار إحصائيات
مانشستر سيتي سوانزي سيتي كأس كاراباو عمر مرموش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    31
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار تهمك

