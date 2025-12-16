المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشيلسي يمطر شباك سوانزي سيتي بثلاثية في كأس الرابطة المحترفة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:59 م 16/12/2025
تشيلسي

تشيلسي

انتزع فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا من أنياب كارديف سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كاراباو".

أقيمت مباراة تشيلسي أمام كارديف سيتي، على أرضية ملعب الأخير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في المباراة الوحيدة التي تجمع فريقًا من البريميرليج بآخر من خارج المسابقة.

تشيلسي يهزم كارديف سيتي بثلاثية

ضم تشكيل تشيلسي الرسمي: "يورجينسين، أتشيمبونج، توسين، بادياشيل ، هاتو، كايسيدو ، سانتوس، جورج، بونانوتي، جيتينز، جويو".

نجح النجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في تقديم أداءً رائعًا أمام كارديف سيتي، حيث سجل هدفين للبلوز، خلال الدقائق 57 و 3+90 على الترتيب.

بينما سجل الهدف الثالث لفريق تشيلسي أمام سوانزي سيتي اللاعب بيدرو نيتو، في الدقيقة 82.

فيما أحرز هدف سوانزي سيتي الوحيد ضد الضيف الثقيل، تشيلسي، اللاعب ديفيد تيرنبول، خلال الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

وكان تشيلسي قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، بعد تغلبه على فريق لينكولن سيتي ثم وولفرهامبتون واندررز بفارق هدف وحيد في كل مباراة.

