انتزع فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا من أنياب كارديف سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كاراباو".

أقيمت مباراة تشيلسي أمام كارديف سيتي، على أرضية ملعب الأخير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في المباراة الوحيدة التي تجمع فريقًا من البريميرليج بآخر من خارج المسابقة.

تشيلسي يهزم كارديف سيتي بثلاثية

ضم تشكيل تشيلسي الرسمي: "يورجينسين، أتشيمبونج، توسين، بادياشيل ، هاتو، كايسيدو ، سانتوس، جورج، بونانوتي، جيتينز، جويو".

نجح النجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في تقديم أداءً رائعًا أمام كارديف سيتي، حيث سجل هدفين للبلوز، خلال الدقائق 57 و 3+90 على الترتيب.

بينما سجل الهدف الثالث لفريق تشيلسي أمام سوانزي سيتي اللاعب بيدرو نيتو، في الدقيقة 82.

فيما أحرز هدف سوانزي سيتي الوحيد ضد الضيف الثقيل، تشيلسي، اللاعب ديفيد تيرنبول، خلال الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

وكان تشيلسي قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، بعد تغلبه على فريق لينكولن سيتي ثم وولفرهامبتون واندررز بفارق هدف وحيد في كل مباراة.