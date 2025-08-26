المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كومباني: نعلم أننا الأفضل.. وبايرن ميونخ متعطش للفوز بكأس ألمانيا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:39 م 26/08/2025
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

شدد فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، على أهمية مواجهة فريقه أمام فيهن فيسبادن في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، مؤكدًا أن الفريق يضع البطولة نصب عينيه هذا الموسم بعد سنوات من الإخفاق.

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "إنها ليست مباراة عادية. التعطش أكبر، فالفترة منذ آخر لقب أصبحت أطول الآن. غدًا بالنسبة لنا هو أول نهائي، وهذا هو الأهم."

ويعود آخر تتويج لبايرن بكأس ألمانيا إلى عام 2020، بينما خرج الفريق في المواسم الخمسة الأخيرة مبكرًا، من الدور الثاني في ثلاث مناسبات، وخسر مرتين أمام أندية من درجات أدنى.

وأضاف المدرب البلجيكي: "نحن نعلم أننا الأفضل في ألمانيا من حيث الجودة، لكن هذا لا يكفي. في الكأس يجب أن تكون لديك رغبة أكبر من الآخرين للفوز. الحافز يجب أن يكون حاضرًا دائمًا، حتى أمام فرق الدرجات الأدنى."

وأكد كومباني أنه لا ينوي إراحة لاعبيه، مشيرًا إلى أن الشكوك تحوم فقط حول مشاركة ليون جوريتسكا بعد إصابته بالتواء خفيف في الكاحل خلال الفوز الكبير (6-0) على لايبزيج في افتتاح الدوري، موضحًا: "إذا شارك جوريتسكا في التدريب الأخير اليوم، فسيكون متاحًا للمباراة."

يذكر أن الدور الأول من كأس ألمانيا أُقيم بين 15 و18 أغسطس الجاري، لكن مباراتي بايرن ميونخ وشتوتجارت تم تأجيلهما بسبب مشاركتهما في كأس السوبر الألماني، التي حسمها الفريق البافاري لصالحه.

الدوري الألماني كومباني بايرن ميوينخ

التعليقات

