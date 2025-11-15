قرعة كأس مصر.. الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين

انتهت فعاليات قرعة كأس مصر لحساب دور الـ32 من بطولة الموسم الحالي 2025-2026، بتواجد ناديي الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين.

وسحبت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة دور الـ32، منذ قليل، في مقر الجبلاية بالجزيرة.

قرعة كأس مصر

البداية مع توضيح ضوابط إجراء قرعة كأس مصر لدور الـ32، كما يلي:

32 فريقا (21 دوري ممتاز - 11 درجة ثانية).

الأهلي بطل الدوري على رأس طريق، بينما الزمالك بطل كأس مصر على رأس الطريق الآخر.

وتم إجراء قرعة منفصلة لتحديد طريق بيراميدز والمصري، حيث حمل بيراميدز رقم 8، والمصري رقم 16.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32، كالتالي:

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

اعتبارًا من دور الـ32 حال نهاية المباريات بالتعادل، تلعب أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

ولم يتم الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر، حيث أشارت لجنة المسابقات لإقتراحها عدة مواعيد على اتحاد الكرة، وسيتم دراستها والإعلان عن المواعيد في وقت لاحق.

الزمالك حامل لقب النسخة الأخيرة من لقب كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

بينما يعود النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر، بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.