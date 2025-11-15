أسفرت قرعة كأس مصر لدور الـ32، عن وقوع النادي الأهلي وفريق بيراميدز في طريق واحد خلال منافسات البطولة، نحو الوصول إلى نهائي النسخة الحالية 2025-2026.

الأهلي يبدأ مشواره نسخة الموسم الحالي بمواجهة فريق المصرية للاتصالات.. طالع طريق الأهلي في كأس مصر بالكامل من هنا

الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

ويعود تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في كأس مصر إلى 7 سنوات مضت فقط، حيث إن أول مواجهة جمعت بين الفريقن، كان بيراميدز بمسماه القديم (الأسيوطي) في عام 2018، ومنذ هذه المباراة لعب الفريقين معًا 4 مرات فقط بمسابقة الكأس.

حيث جاءت نتائج مواجهات الأهلي وبيراميدز في 4 نسخ مختلفة من كأس مصر، على النحو التالي:

2024: الأهلي لم يكمل المسابقة بعد تأهله لدور الـ16

2021: الأهلي أقصى بيراميدز من ربع النهائي بفوزه 2-1

2019: ودع الأهلي أمام بيراميدز من ثمن النهائي بعد الخسارة 1-0

2018: ودع الأهلي أمام بيراميدز بمسماه القديم (الأسيوطي) من ربع النهائي بالخسارة 1-0

بينما المواجهة الخامسة بين الأهلي وبيراميدز كانت في نسخة 2022، حيث لم يقعا في طريق واحد، لكنهما تأهلا للمباراة النهائية وتوج الأحمر باللقب، بفوزه 2-1.

وفي نسخة 2020، لم يقع بيراميدز في طريق الأهلي، حيث ودع أمام طلائع الجيش، فيما حل الأخير وصيفًا لكأس مصر أمام المارد الأحمر في النهائي.

وتأتي نسخة 2025 الأخيرة، التي لم يشارك فيها الأهلي، بعدما عوقب بالحرمان من المشاركة لمدة موسم، عقب اعتذاره عن عدم استكمال كأس مصر 2024.

بذلك، تكون إجمالي مباريات الأهلي وبيراميدز في كأس مصر، 4 فقط، فاز الأحمر مرتين، وانتصر السماوي مثلهما (واحدة بمسمى الأسيوطي)، بينما في 3 نسخ أخرى، كانت هناك مواجهة محتملة، وغاب الأهلي مرة، ولم يقعا في طريق واحد بالأخيرة.

لجنة المسابقات أوضحت أن الأهلي والزمالك سيكونان في طريقين منفصلين خلال منافسات البطولة.. طالع كل تفاصيل قرعة كأس مصر من هنا