كلام فى الكورة
المصرية للاتصالات ليلا كورة: مواجهة الأهلي فرصة جيدة للاعبين.. ومباريات الكأس تحمل مفاجآت

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:46 م 15/11/2025
أحمد نبيل مانجا

أحمد نبيل مانجا

تحدث أحمد نبيل مانجا، مدير الكرة بنادي المصرية للاتصالات، عن مواجهة الفريق أمام الأهلي في المباراة المرتقبة بينهما ضمن منافسات كأس مصر، مبديًا سعادته بمقابلة الأحمر الذي سبق وأن ارتدى قميصه في السابق.

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، التي أقيمت اليوم السبت، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواجهة الأهلي لنظيره المصرية للاتصالات دون أن يتم الكشف عن موعد المباراة.

وتقرر في القرعة التي تم سحبها في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يتواجد الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين، وجرت لاحقًا قرعة بين بيراميدز والمصري البورسعيدي لينضم كل منهما في طريق منفصل.

تصريحات مدير الكرة بالمصرية للاتصالات عن مباراة الأهلي

استهل أحمد نبيل مانجا، مدير الكرة بنادي المصرية للاتصالات، تصريحاته لـ"يلا كورة" قائلًا: "سعيد بمواجهة النادي الأهلي في كأس مصر، لأننا نملك العديد من اللاعبين المميزين".

وأضاف: مواجهة الأهلي فرصة جيدة للاعبين، حتى تراهم الأندية الكبيرة في تلك المواجهة أمام زعيم أفريقيا نادي القرن".

وأتم مدير الكرة بنادي المصرية للاتصالات، حديثه: "مباريات الكأس دائمًا تحمل المفاجآت ومن الممكن أن يكون التأهل من نصيبنا".

طريق الأهلي والمصرية للاتصالات نحو النهائي

- الأهلي × المصرية للاتصالات.

- فاركو × تليفونات بني سويف.

- البنك الأهلي × بور فؤاد.

- إنبي × المقاولون العرب.

- بتروجيت × وادي دجلة.

- مودرن سبورت × القناة.

- الجونة × بترول أسيوط.

- بيراميدز × مسار.

الأهلي كأس مصر المصرية للاتصالات أحمد نبيل مانجا

