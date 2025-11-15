أجرى اتحاد الكرة قرعة كأس مصر لدور الـ32 لنسخة الموسم الحالي، والتي حددت ملامح طريق نادي الزمالك، حيث يقع في طريقه نحو نهائي البطولة، فريق المصري البورسعيدي.

الزمالك في كأس مصر

الزمالك يبدأ مشواره نسخة الموسم الحالي بمواجهة فريق بلدية المحلة.. طالع طريق الزمالك في كأس مصر بالكامل من هنا

يلا كورة يرصد نتائج الزمالك في مباريات دور الـ32 على مستوى آخر 10 مشاركات له في كأس مصر، حتى النسخة الماضية التي توج الفارس الأبيض بلقبها على حساب بيراميدز.

وتمكن الزمالك من عبور دور الـ32 بشق الأنفس في مرتين، عبر الأشواط الإضافية، كما أنه خشي مفاجآت الكأس في النسخة الأخيرة، وأكمل رحلته نحو اللقب بانتصار شاق بفارق هدف.

وجاءت نتائج الزمالك في دور الـ32 خلال آخر 10 مشاركات بكأس مصر كما يلي:

2025: فاز على أبو قيرة للأسمدة 3-2

2024: فاز على بروكسي 5-2

2023: فاز على بروكسي 3-2 في الوقت الإضافي

2022: فاز على الداخلية 2-1 في الوقت الإضافي

2021: فاز على حرس الحدود 3-1

2020: فاز على الشرقية 3-1

2019: فاز على منية سمود 1-0

2018: فاز على المنيا 1-0

2017: فاز على الأولمبي 2-0

2016: فاز على الضبعة 2-0

لجنة المسابقات أوضحت أن الأهلي والزمالك سيكونان في طريقين منفصلين خلال منافسات البطولة.. طالع كل تفاصيل قرعة كأس مصر من هنا