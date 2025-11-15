المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تفوق على منتخب مصر من قبل.. من هو أليو زوبيرو مدرب وي منافس الأهلي؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:55 م 15/11/2025
أليو زوبيرو مدرب نادي وي

أليو زوبيرو مدرب نادي وي

يتسلح نادي وي (المصرية للاتصالات سابقًا) بخبرات مدربه النيجيري أليو زوبيرو، أملًا في تحقيق مفاجأة تاريخية ببطولة كأس مصر، بعدما أوقعته قرعة دور الـ32 في مواجهة النادي الأهلي، الأكثر تتويجًا باللقب عبر التاريخ.

وكان أليو زوبيرو قد تولى تدريب نادي وي مؤخرًا، خلفًا لأحمد نبيل مانجا، الذي تولى منصب مدير الكرة، في مطلع شهر نوفمبر الجاري.

وقال أليو زوبيرو في تصريحات لراديو أون سبورت: "تواصلت معي شركة المصرية للاتصالات لكي أتولى تدريب الفريق، وعندما نظرت للفرص وجدته فريق لديه بنية وإدارة جيدة".

وتابع: "أؤمن أن الفريق لديه ما يلزم للصعود للدرجة الأعلى، وأعتقد أننا سوف نظهر كل الإيجابيات التي لدينا في الدوري هذا الموسم".

ونجح أليو في قيادة وي للصعود لدور الـ32 من بطولة كأس مصر، عقب تغلبه على النجوم بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتعادل زوبيرو في أول مباراة له بمسابقة دوري المحترفين، أمام فريق بترول أسيوط بنتيجة 2-2، ليصل إلى النقطة 19، ويحتل بها المركز السادس في جدول الترتيب.

وكان أليو زوبيرو قد قاد منتخب نيجيريا للشباب، في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي أقيمت في مصر، وحصد الميدالية البرونزية، ليقود النسور للتأهل لنهائيات كأس العالم 2025.

وقاد المدرب صاحب الـ61 عامًا، منتخب نيجيريا للشباب منذ سبتمبر 2024، وفاز على السنغال في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، قبل الخسارة أمام جنوب أفريقيا في نصف النهائي، لكنه عاد لينتصر على منتخب مصر في لقاء تحديد المركز الثالث.

وبدأ زوبيرو مسيرته التدريبية عام 2019، وقاد عدة أندية من بينها ويكي توريستس، جومبي يونايتد، ثم إلكانيمي واريورز الذي قاده للفوز بكأس الاتحاد في نيجيريا، حيث عمل لعدة سنوات في الدوري النيجيري الممتاز وكذلك الدرجة الثانية.

وأسفرت قرعة دور الـ32 من كأس مصر، عن مواجهة صعبة لكتيبة المدرب النيجيري أمام النادي الأهلي، ولم يتحدد موعد اللقاء حتى الآن.

