كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2025/2026، والتي من المقرر أن تنطلق في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأسفرت قرعة دور الـ32 من منافسات كأس مصر، التي أقيمت في مقر اتحاد الكرة منتصف الشهر الجاري، عن وجود الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين.

مواعيد مباريات كأس مصر

وضع اتحاد الكرة الأهلي بطل الدوري المصري على رأس طريق، والزمالك المتوج بالنسخة الماضية من كأس مصر في الجانب الآخر، وبذلك لن يلتق الثنائي سوى في المباراة النهائية حال بلغوها.

ويتواجد المصري وبيراميدز في مسارين مختلفين، حيث أقيمت قرعة لتحديد موقع كل منهما.

- الأهلي × المصرية للاتصالات (وي) - الموعد سيتحدد لاحقًا (ملعب القاهرة الدولي).

- فاركو × تليفونات بني سويف - الأحد 30 نوفمبر - الثانية والنصف عصرًا (ملعب حرس الحدود).

- البنك الأهلي × بور فؤاد - الخميس 27 نوفمبر - الخامسة مساءً (ملعب القاهرة الدولي).

- إنبي × المقاولون العرب - الأحد 30 نوفمبر - الخامسة مساءً (ملعب بتروسبورت).

- بتروجيت × وادي دجلة - الخميس 27 نوفمبر - السابعة والنصف مساءً (ملعب بتروسبورت).

- مودرن سبورت × القناة - الموعد سيتحدد لاحقًا (ملعب السلام).

- الجونة × بترول أسيوط - الإثنين 1 ديسمبر - الثانية والنصف عصرًا (ملعب خالد بشارة).

- بيراميدز × مسار - الموعد سيتحدد لاحقًا (ملعب الدفاع الجوي).

- الزمالك × بلدية المحلة - الموعد سيتحدد لاحقًا (ملعب القاهرة الدولي).

- سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة - الموعد سيتحدد لاحقًا (ملعب هيئة قناة السويس).

- طلائع الجيش × السكة الحديد - الإثنين 1 ديسمبر - السابعة والنصف مساءً (ملعب جهاز الرياضة).

- الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية - السبت 29 نوفمبر - الخامسة مساءً (ملعب الأسكندرية).

- حرس الحدود × الإسماعيلي - الإثنين 1 ديسمبر - الخامسة مساءً (ملعب حرس الحدود).

- سموحة × غزل المحلة - الخميس 27 نوفمبر - الثانية والنصف عصرًا (ملعب الجيش ببرج العرب).

- زد × ألو ايجيبت (جي) - الموعد سيتحدد لاحقًا (ملعب القاهرة الدولي).

- المصري × دكرنس - الموعد سيتحدد لاحقًا (ملعب السويس الجديد).