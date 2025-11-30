المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة

بهدف قاتل.. إنبي يعبر المقاولون العرب في دور الـ32 من كأس مصر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:34 م 30/11/2025
إنبي

فريق إنبي - صورة أرشيفية

حسم نادي إنبي تفوقه على نظيره المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات مسابقة كأس مصر لموسم 2025/2026.

وتفوق فريق إنبي على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من مواجهات كأس مصر، ليحسم النادي البترولي تأهله للمرحلة المقبلة من المسابقة.

إنبي يتفوق على المقاولون العرب

شهدت مباراة إنبي ضد المقاولون العرب، إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، إذ أظهر الثنائي خطورة كبيرة كادت أن تهتز الشباك على إثرها.

وظهرت معاناة المقاولون العرب في المباراة، بعد تعرض لاعبه محمد حامد للطرد، عقب تدخله على مهاجم إنبي في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وظل التعادل السلبي دون أهداف سيد الموقف، وسط محاولات الفريقين من أجل هز الشباك، حتى الدقيقة 90+3 من زمن اللقاء، حينما نجح زياد كمال في منح إنبي بطاقة التأهل لدور الـ16.

وأطلق زياد كمال تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك المقاولون العرب في الوقت القاتل، ليتأهل نادي إنبي إلى دور الـ16 من كأس مصر.

ويضرب نادي إنبي موعدًا مع نظيره البنك الأهلي في دور الـ16 بكأس مصر، بعدما أطاح الأخير بمنافسه بورفؤاد.

إنبي
إنبي
أخبار إحصائيات
إنبي كأس مصر المقاولون العرب البنك الأهلي

