فاز حرس الحدود بنتيجة 3-1، أمام الإسماعيلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في كأس مصر.

وأقيمت مباراة حرس الحدود والإسماعيلي، على ستاد المكس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل في الوقت الأصلي من المباراة.

وافتتح فوزي الحناوي التسجيل لـ حرس الحدود في الدقيقة 26، بينما أضاف محمد عمار الهدف الثاني في الدقيقة 45+3.

وجاء هدف التقدم لـ حرس الحدود في الدقيقة 94، عن طريق أحمد جمال، بينما عزز محمود أوكا النتيجة وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 120.

وأصبح حرس الحدود سادس المتأهلين إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، حيث لحق بكل من، بتروجيت، وسموحة، وكهرباء الإسماعيلية، والبنك الأهلي.

ويلعب حرس الحدود، أمام سموحة في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وكان سموحة قد تخطى غزل المحلة في دور الـ32 بالفوز بثلاثية مقابل هدف يوم الخميس الماضي.