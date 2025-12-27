يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة النادي الأهلي ضد نظيره المصرية الاتصالات، اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس مصر 2025-2026.

ويلتقي المارد الأحمر بمنافسه المصرية للاتصالات، مساء اليوم، ضمن منافسات الدور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر، على أرضية استاد السلام.

ويلعب الفائز من لقاء الأهلى ضد المصرية للاتصالات أمام فريق فاركو، الذي نجح في التأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر، عقب الفوز على تليفونات بني سويف في دور الـ32 بنتيجة (2-0).

وكانت لجنة الحكام قد أسندت مهمة إدارة المباراة للحكم حمادة القلاوي كحكم ساحة، على أن يعاونه كل من يوسف البساطي وعلي علاء، بينما يتواجد عمرو عابدين كحكم رابع.

موعد مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات

يحين موعد انطلاق مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "السلام".

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

تذاع مواجهة الأهلي أمام المصرية للاتصالات بشكل حصري ومباشر عبر شاشة قناة "أون تايم سبورتس 1"، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة المحلية.