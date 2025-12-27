المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات في كأس مصر

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:53 ص 27/12/2025
احتفال لاعبو الأهلي أمام سيراميكا

النادي الأهلي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة النادي الأهلي ضد نظيره المصرية الاتصالات، اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس مصر 2025-2026.

ويلتقي المارد الأحمر بمنافسه المصرية للاتصالات، مساء اليوم، ضمن منافسات الدور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر، على أرضية استاد السلام.

ويلعب الفائز من لقاء الأهلى ضد المصرية للاتصالات أمام فريق فاركو، الذي نجح في التأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر، عقب الفوز على تليفونات بني سويف في دور الـ32 بنتيجة (2-0).

وكانت لجنة الحكام قد أسندت مهمة إدارة المباراة للحكم حمادة القلاوي كحكم ساحة، على أن يعاونه كل من يوسف البساطي وعلي علاء، بينما يتواجد عمرو عابدين كحكم رابع.

موعد مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات

يحين موعد انطلاق مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "السلام".

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

تذاع مواجهة الأهلي أمام المصرية للاتصالات بشكل حصري ومباشر عبر شاشة قناة "أون تايم سبورتس 1"، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة المحلية.

مباراة المصرية للاتصالات القادمة
الأهلي كأس مصر المصرية للاتصالات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg