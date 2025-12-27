قائمة بلدية المحلة أمام الزمالك في كأس مصر

أعلن علاء نوح المدير الفني لنادي بلدية المحلة، القائمة الرسمية التي ستخوض مواجهة الزمالك والمقرر إقامتها، مساء غدٍ الأحد، ببطولة كأس مصر لموسم "2025-2026".

وتقام مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة على استاد المقاولون العرب في الساعة الثانية والنصف عصر غدٍ الأحد، لحساب مواجهات دور الـ32 في كأس مصر.

ويلتقي المتأهل من مباراة الزمالك وبلدية المحلة، مع فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات دور ربع النهائي من كأس مصر.

وداع الأهلي والإسماعيلي والاتحاد.. المتأهلون إلى دور الـ16 في كأس مصر

وجاءت قائمة بلدية المحلة أمام الزمالك على النحو التالي:

1- أحمد شوقي

2 - محمود الألماني

3- محمد المنشاوي

4- محمود علاء

5 - كريم ممدوح

6- بلال جمال

7 - زياد طارق

8- أحمد صلاح

9- محمد طارق

10- السيد عوض

11 - حسام حسن

12- إبراهيم شتا

13- مؤمن إبراهيم

15 - محمد حجازي

15 - إسلام مرزوق

16- محمد فيليكس

17- محمد الصباحي

18- سعد صالح

19- أحمد الشامي

20- جوشوا

21- صديق