يلتقي نادي الزمالك مع نظيره بلدية المحلة، غدًا الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.

وتنطلق مباراة الزمالك وبلدية المحلة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، على أرضية استاد المقاولون العرب.

ويبحث الزمالك حامل اللقب عن مصالحة جماهيره، بعد الخسارة في آخر مواجهاته ضد فريق سموحة، في بطولة كأس الرابطة بهدف نظيف.

وفي المقابل يسعى فريق بلدية المحلة لتحقيق المفاجأة، وخطف بطاقة التأهل لدور الـ16، في ظل غياب عدة لاعبين عن صفوف الزمالك.

ويعيش الزمالك فترة متذبذبة مع مدربه الحالي أحمد عبد الرؤوف، بعدما خسر لقب كأس السوبر المصري في بداية مشوار المدير الفني الشاب.

وعلى الجانب الآخر يقدم بلدية المحلة موسمًا كارثيًا في دوري المحترفين، باحتلاله المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 9 نقاط، جمعها من 6 تعادلات وانتصار وحيد، جاء على حساب المنصورة في الجولة قبل الماضية، بقيادة مدربه الجديد علاء نوح.

وأعلن نادي الزمالك عن قائمته لمباراة الغد، حيث سيفتقد لخدمات عدة نجوم، لتواجدهم مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، وهم: محمد صبحي، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة، بالإضافة لسيف الجزيري وشيكو بانزا اللذان يتواجدان مع منتخبي تونس وأنجولا في البطولة ذاتها.

وكشف نادي بلدية المحلة بقيادة مدربه علاء نوح عن قائمته لمواجهة الزمالك، التي ضمت بعض الأسماء المعروفة، مثل محمد طارق مدافع الزمالك السابق، وزياد طارق جناح الأهلي السابق.

للتعرف على قائمة بلدية المحلة لمواجهة الزمالك اضغط هنا

ويسعى الزمالك لبداية رحلة الحفاظ على لقبه بنجاح، والذي توج به في النسخة الماضية بسيناريو مثير على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

ويعرف أحمد عبد الرؤوف منافسه غدًا بصورة جيدة، حيث سبق له تدريب فريق بلدية المحلة، في بداية الموسم الحالي قبل عودته للقلعة البيضاء.

بطاقة المباراة

الحدث: دور الـ32 من كأس مصر

المواجهة: الزمالك ضد بلدية المحلة

الموعد: الأحد 28 ديسمبر

التوقيت: الثانية والنصف ظهرًا

الملعب: استاد المقاولون العرب

الحكم: محمد الغازي

القناة الناقلة: أون سبورت1

المعلق: محمد الشاذلي