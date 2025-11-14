توج النادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، عقب تغلبه على نظيره سموحة، في المباراة النهائية، التي أقيمت اليوم في الإمارات.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول متفوقًا على سموحة بنتيجة 12-10، قبل أن يدرك الفريق السكندري التعادل ويتقدم في النتيجة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

وسرعان ما استعادت كتيبة المدرب ديفيد ديفيز التقدم، وقلبت النتيجة على أبناء المدرب حسين زكي، ليتفوق الأهلي بفارق 4 أهداف حتى الدقائق الأخيرة.

وحسم الأهلي المواجهة بنتيجة 26-22، ليتوج بلقب السوبر المحلي، بعدما كان قد تخطى عقبة سبورتنج في نصف النهائي، بينما كان سموحة قد وصل للنهائي بعد فوزه على الزمالك.

وحصد الأهلي لقب السوبر المحلي، للنسخة الثالثة على التوالي، بعدما فاز بالنسختين الماضيتين على حساب الزمالك وسبورتنج.

وتعد هذه هي البطولة الأولى للمدرب ديفيد ديفيز، عقب عودته لقيادة القلعة الحمراء، في ولايته الثانية، خلفًا لستيفان مادسن.