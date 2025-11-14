المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 0
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

بقيادة ديفيز.. الأهلي بطلًا للسوبر المصري لكرة اليد على حساب سموحة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:38 م 14/11/2025
مباراة الأهلي وسموحة في نهائي كأس السوبر المصري لك

مباراة الأهلي وسموحة في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد

توج النادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، عقب تغلبه على نظيره سموحة، في المباراة النهائية، التي أقيمت اليوم في الإمارات.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول متفوقًا على سموحة بنتيجة 12-10، قبل أن يدرك الفريق السكندري التعادل ويتقدم في النتيجة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

وسرعان ما استعادت كتيبة المدرب ديفيد ديفيز التقدم، وقلبت النتيجة على أبناء المدرب حسين زكي، ليتفوق الأهلي بفارق 4 أهداف حتى الدقائق الأخيرة.

وحسم الأهلي المواجهة بنتيجة 26-22، ليتوج بلقب السوبر المحلي، بعدما كان قد تخطى عقبة سبورتنج في نصف النهائي، بينما كان سموحة قد وصل للنهائي بعد فوزه على الزمالك.

وحصد الأهلي لقب السوبر المحلي، للنسخة الثالثة على التوالي، بعدما فاز بالنسختين الماضيتين على حساب الزمالك وسبورتنج.

وتعد هذه هي البطولة الأولى للمدرب ديفيد ديفيز، عقب عودته لقيادة القلعة الحمراء، في ولايته الثانية، خلفًا لستيفان مادسن.

كرة يد يد الأهلي كأس السوبر المصري لكرة اليد

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

