أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الخميس، عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في العالم لعام 2025.

وضمت القائمة عدد كبير من الأهداف الجيدة، ولكن من بينهم هدف عمرو ناصر، لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، في شباك الأهلي.

عمرو ناصر سجل هدفه الخيالي في شباك الأهلي على طريقة "بدل كيك"، حيث استقبل كرة عرضية ومن ثم سدد الكرة في شباك مصطفى مخلوف، وذلك عندما التقى فاركو مع الأهلي في بطولة كأس الرابطة المحترفة.

المصري الثاني بعد صلاح

ويعد عمرو ناصر هو ثاني لاعب مصري يترشح لجائزة بوشكاش في القائمة المختصرة بعد النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي فاز بها في عام 2018 عندما حقق فريق ليفربول الفوز على إيفرتون، حيث حصل وقتها على نسبة تصويت 38%.

لماذا اختار فيفا هدف عمرو ناصر؟

وأوضح الموقع الرسمي لفيفا، أن التصويت على جائزة بوشكاش يجري لتحديد الهدف الذي سيتوج بالأفضل في حفل توزيع جوائز The Best لكرة القدم.

وأشار إلى أنه تم اختيار الـ11 هدف الذين سُجلوا في الفترة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025، ومن ثم سيقرر المشجعون والخبراء من يستحق الفوز بالجائزة.

وأضاف أن قوائم الأهداف المرشحة والتي تم تجميعها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع أصحاب المصلحة في مجال كرة القدم، أصبحت متاحة الآن للعرض والتصويت على موقع فيفا.

وكما كان الحال في العام الماضي، سيتم تحديد الفائز بالجائزة من خلال تقسيم متساو بنسبة 50% بين أصوات المشجعين وأصوات لجنة من أساطير فيفا.

كما يمكن للجماهير التصويت بالتسجيل على موقع فيفا، إذ سيتمكنون من تصنيف أفضل ثلاثة أهداف، حيث يُمنح اختيارهم الأول خمس نقاط، والثاني ثلاث نقاط، والثالث نقطة واحدة.