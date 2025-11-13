المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

3 1
18:00
الجابون

الجابون

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نسبة الجماهير 50%.. لماذا اختار فيفا هدف عمرو ناصر لجائزة "بوشكاش"؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:11 م 13/11/2025
عمرو ناصر

لحظة احتفال عمرو ناصر بالهدف ضد الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الخميس، عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في العالم لعام 2025.

وضمت القائمة عدد كبير من الأهداف الجيدة، ولكن من بينهم هدف عمرو ناصر، لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، في شباك الأهلي.

عمرو ناصر سجل هدفه الخيالي في شباك الأهلي على طريقة "بدل كيك"، حيث استقبل كرة عرضية ومن ثم سدد الكرة في شباك مصطفى مخلوف، وذلك عندما التقى فاركو مع الأهلي في بطولة كأس الرابطة المحترفة.

المصري الثاني بعد صلاح

ويعد عمرو ناصر هو ثاني لاعب مصري يترشح لجائزة بوشكاش في القائمة المختصرة بعد النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي فاز بها في عام 2018 عندما حقق فريق ليفربول الفوز على إيفرتون، حيث حصل وقتها على نسبة تصويت 38%.

لماذا اختار فيفا هدف عمرو ناصر؟

وأوضح الموقع الرسمي لفيفا، أن التصويت على جائزة بوشكاش يجري لتحديد الهدف الذي سيتوج بالأفضل في حفل توزيع جوائز The Best لكرة القدم.

وأشار إلى أنه تم اختيار الـ11 هدف الذين سُجلوا في الفترة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025، ومن ثم سيقرر المشجعون والخبراء من يستحق الفوز بالجائزة.

وأضاف أن قوائم الأهداف المرشحة والتي تم تجميعها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع أصحاب المصلحة في مجال كرة القدم، أصبحت متاحة الآن للعرض والتصويت على موقع فيفا.

وكما كان الحال في العام الماضي، سيتم تحديد الفائز بالجائزة من خلال تقسيم متساو بنسبة 50% بين أصوات المشجعين وأصوات لجنة من أساطير فيفا.

كما يمكن للجماهير التصويت بالتسجيل على موقع فيفا، إذ سيتمكنون من تصنيف أفضل ثلاثة أهداف، حيث يُمنح اختيارهم الأول خمس نقاط، والثاني ثلاث نقاط، والثالث نقطة واحدة.

الأهلي الزمالك بوشكاش كأس الرابطة فاركو عمرو ناصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg