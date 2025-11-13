المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بينهم عمرو ناصر.. تعرف على طريقة التصويت للمرشحين لجائزة "بوشكاش"

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:09 م 13/11/2025
جائزة بوشكاش

جائزة بوشكاش - صورة أرشيفية

تبحث جماهير كرة القدم المصرية، على طريقة التصويت في جائزة بوشكاش، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد ترشح عمرو ناصر مهاجم الزمالك الحالي، للمنافسة على الجائزة.

وجاء تواجد عمرو ناصر بفضل هدفه مع ناديه السابق فاركو، الذي سجله في شباك الأهلي، ببطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وتم فتح باب التصويت للجماهير، اليوم 13 نوفمبر، عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيتم إغلاقه مع نهاية يوم 3 ديسمبر المقبل.

يمكنكم التصويت من هنا

ويتم اختيار الأهداف المرشحة، من بين المسجلة خلال الفترة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025، بغض النظر عن البطولة أو الجنسية.

يحق لكل فرد من الجمهور المسجل على موقع فيفا، ولكل أسطورة من أساطير فيفا في لجنة التحكيم، ترشيح ثلاثة أهداف من قائمة مختصرة تضم ١١ هدفًا لكل جائزة.

ويختار كل فرد 3 أهداف، حيث يحصل الهدف في المركز الأول على 5 نقاط، والهدف في المركز الثاني 3 نقاط، ثم الهدف الذي يحتل المركز الثالث يحصد نقطة وحيدة.

لمشاهدة هدف عمرو ناصر وقائمة المرشحين للجائزة اضغط هنا

للتعرف على قواعد الجائزة وسبب ترشح عمرو ناصر اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
فيفا بوشكاش عمرو ناصر

