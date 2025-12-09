استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس الرابطة.

مشاركة أحمد حمدي

وأوضح المركز الإعلامي لنادي الزمالك أن التدريبات شهدت غياب كل من محمد عواد ومحمود حمدي"الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للتواجد في معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى محمود بنتايك المتواجد مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.

وشارك أحمد حمدي لاعب وسط الفريق، في التدريبات بصورة طبيعية رغم احتفاله بزفافه يوم الاثنين الماضي.

تصعيد 8 ناشئين

كما قام الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف بتصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين خلال مران اليوم الخميس، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين.

وشهدت التدريبات مشاركة كل من: "محمد عبد الفتاح حارس مرمى فريق مواليد 2005، وهشام فؤاد مدافع فريق مواليد 2005 ويوسف الطباخ مدافع فريق مواليد 2009 ومحمد إبراهيم ظهير أيمن فريق مواليد 2005، وأنس وائل جناح هجومي فريق مواليد 2005، ويوسف وائل الفرنسي لاعب وسط فريق مواليد 2005، ومحمد حمد صانع ألعاب وجناح هجومي فريق مواليد 2008 وأحمد صفوت صانع ألعاب فريق مواليد 2009".

حمل بدني

وحرص عبد الرؤوف على رفع الحمل البدني للاعبين، ويأتي ذلك بعد عودة الفريق من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين عقب العودة من جنوب أفريقيا، بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.