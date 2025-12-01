واصل النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لخوض مباراة إنبي في بطولة كأس الرابطة.

ويلعب الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل، مع إنبي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-26.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن ييس توروب، المدير الفني، عقد محاضرة قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ فقرات تخصصية انتهت بتقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للفترة المقبلة.

لقطات من تدريب الأهلي

وظهرت خلال تدريبات النادي الأهلي مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم بقرار من المدرب الدنماركي ييس توروب، بالإضافة إلى تواجد حسين الشحات الذي أدى التدريبات بشكل طبيعي بعد فترة طويلة من الإصابة مؤخرًا.

وظهر الثنائي أليو ديانج، العائد إلى النادي الأهلي من جديد، ومحمد عبد الله الذي بات جاهزا للمشاركة في المباريات حسبما أكد أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر.

كما ظهر المغربي أشرف داري، المدافع الدولي الغائب عن المشاركة مع الأهلي في المباريات بسبب الإصابة.

لمشاهدة لقطات من تدريبات الأهلي اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم