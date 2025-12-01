المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة ديانج وتصعيد الشباب.. لقطات من تدريب الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:58 م 09/12/2025
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg
  • عرض 40 صورة
    galleryImg

واصل النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لخوض مباراة إنبي في بطولة كأس الرابطة.

ويلعب الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل، مع إنبي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-26.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن ييس توروب، المدير الفني، عقد محاضرة قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ فقرات تخصصية انتهت بتقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للفترة المقبلة.

لقطات من تدريب الأهلي

وظهرت خلال تدريبات النادي الأهلي مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم بقرار من المدرب الدنماركي ييس توروب، بالإضافة إلى تواجد حسين الشحات الذي أدى التدريبات بشكل طبيعي بعد فترة طويلة من الإصابة مؤخرًا.

وظهر الثنائي أليو ديانج، العائد إلى النادي الأهلي من جديد، ومحمد عبد الله الذي بات جاهزا للمشاركة في المباريات حسبما أكد أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر.

كما ظهر المغربي أشرف داري، المدافع الدولي الغائب عن المشاركة مع الأهلي في المباريات بسبب الإصابة.

لمشاهدة لقطات من تدريبات الأهلي اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي كأس الرابطة تدريبات الأهلي ييس توروب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg