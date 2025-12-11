أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مواجهة فريق إنبي، والتي تشهد وجود عدة وجوه شابة، ضمنها إبراهيم محمد "الأسيوطي".

الأهلي يستعد لملاقاة فريق إنبي، مساء غد الجمعة، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

من هو إبراهيم الأسيوطي لاعب الأهلي

إبراهيم الأسيوطي أحد الصفقات الجديدة التي انضمت إلى قطاع ناشئين الأهلي، ولتحديدًا لفريق الشباب مواليد 2005.

حيث إن إبراهيم محمد انضم لصفوف الأهلي، قادمًا من أسمنت أسيوط، بعدما خطف الأنظار في مركز الظهير الأيمن، حيث ينظر له على إنه قد يكون بديل محمد هاني.

وبعد أشهر قليلة مع فريق الشباب، حصل إبراهيم محمد على أولى درجات الانتباه من ييس توروب، الذي قرر الاستعانة به في قائمة الأهلي التي ستشارك في بطولة كأس الرابطة.

وكشف يلا كورة أثناء التعاقد مع إبراهيم الأسيوطي، أنه جاء بإهداء من مدير فني زملكاوي، بعدما كان عليه صراعًا من عدة أندية.

حيث أوضح يلا كورة أن اللاعب لم يكن يشارك بصورة مستمرة مع المدير الفني الأجنبي لفريقه بالموسم الماضي، قبل أن يتولى نبيل محمود القيادة.

نبيل محمود أشاد بقدرات اللاعب الذي وجده يلعب في وسط الملعب، وبعدما رأى مهارات إبراهيم محمد وسرعاته، قرر تغيير مركزه للظهير الأيمن، وبعدما ظهر بصورة مميزة، تحرك الأهلي وضمه لفريق الشباب، وجاءته الآن فرصة اللعب مع الفريق الأول.

بلا شك بطولة كأس العرب قد تمنح المدير الفني الدنماركي حلولًا فنية وتكتيكية من عناصر الناشئين والشباب، خاصة وأنه يتميز بنظرته الخاصة للمواهب ودوره في الكبير في تطويرهم ومنحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم.