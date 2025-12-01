أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه النادي الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء غدًا، الجمعة، على ملعب المقاولون العرب، وذلك لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد محمد شريف، مهاجم الفريق، الذي عاد للانتظام في تدريبات الأحمر، بعد العودة مع منتخب مصر الثاني، الذي شارك في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، وغادرها الفراعنة من دور المجموعات.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا - حازم جمال

خط الدفاع: محمد شكري - عمر سيد معوض - أشرف داري - مصطفى العش - أحمد رمضان بيكهام - أحمد عابدين - عمر كمال عبد الواحد - إبراهيم محمد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أحمد رضا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - إبراهيم كاظم - إبراهيم عادل

خط الهجوم: نيتس جارديشار - محمد شريف - حمزة عبد الكريم.

وكان النادي الأهلي قد تلقى الهزيمة بهدف نظيف في مباراته الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، هذا الموسم، أمام إنبي، في المواجهة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي، على ملعب السلام.