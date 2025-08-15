محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطواقم التي ستقود مواجهات يوم الجمعة المقبل، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق 3 مباريات قوية.

وتنطلق 3 مباريات يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 أغسطس، حيث مباراة بتروجيت أمام كهرباء الإسماعيلية، مباراة الأهلي أمام فاركو، مباراة حرس الحدود أمام البنك الأهلي.

حكام مباراة الأهلي أمام فاركو

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري، على تعيين محمد معروف، حكمًا لمباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز، ويعاونه سامي هلهل وعدي عيد.

ويتواجد هيثم عثمان كحكم رابع، ويتولى الجلوس في غرفة تقنية الفيديو وائل فرحان، ويساعده يوسف البساطي، كحكم فيديو مساعد.

وتقام المباراة بين الأهلي وفاركو في تمام الساعة التاسعة مساءً، لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

حكام مباريات الجمعة

يقود الحكم جلال أحمد، صافرة قيادة مباراة بتروجيت أمام كهرباء الإسماعيلية، ويعاونه محمد محمود لطفي وكريم ذكي، ومحمد عبد العليم حكم رابع.

ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو أحمد جابر ويعاونه وليد ناجي، وذلك لمباراة بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية، التي تقام على ملعب بتروسبورت في السادسة من مساء الجمعة.

ويدير مصطفى عثمان، صافرة قيادة مباراة حرس الحدود أمام البنك الأهلي، والتي ستجمع بين الفريقين في التاسعة من مساء الجمعة، على ملعب حرس الحدود.

ويعاون حكم الساحة، الثنائي خالد حسين، وأحمد عبد المنعم شعبان، وأحمد عبد السميع كحكم رابع، وتواجد عمرو الشناوي على تقنية الفيديو، ويساعده أحمد شهود.