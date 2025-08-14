المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات اليوم.. انطلاق جولة الدوري.. ومنتخب مصر يظهر في مونديال اليد و"الأفرو باسكت"

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:10 ص 14/08/2025
منتخب مصر كرة يد

منتخب مصر لكرة اليد

تقام اليوم الخميس عدة مباريات في كرة القدم واليد والسلة، على مستوى الأندية والمنتخبات.

وتنطلق اليوم الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز (2025-2026)، بإقامة 4 مباريات في افتتاح الجولة، تجمع بين الاتحاد ومودرن سبورت، وزد أمام سيراميكا كليوباترا، وطلائع الجيش مع المصري، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

صباحك أوروبي.. صلاح يودع نونيز

ويستكمل منتخب مصر مشواره في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، بمواجهة نظيره الإسباني في الدور ربع النهائي.

وفي بطولة الأفرو باسكت لكرة السلة، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في اليوم الثالث.

وفيما يلي نستعرض مباريات اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الاتحاد × مودرن سبورت - 5 مساء - أون سبورت 1.

زد × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء.

مصر تواجه إسبانيا في ربع نهائي مونديال اليد تحت 19 عاما

طلائع الجيش × المصري - 8 مساء - أون سبورت 2.

بيراميدز × الإسماعيلي - 8 مساء - أون سبورت 1.

بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

مصر × إسبانيا - 7.30 مساء - أون سبورت 2.

بطولة الأفرو باسكت

مصر × السنغال - 7.30 مساء.

جدول مباريات اليوم

الدوري المصري منتخب مصر مباريات اليوم

