تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة الثالثة من منافسات نسخة الموسم الحالي.

وأقيمت الجولة الثانية من الدوري المصري 2025-2025 على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت الماضيين، وتنطلق الجولة الثالثة غدا الثلاثاء.

الزمالك: حالة يانيك فيريرا جيدة

وفي ظل مشاركة 21 فريقا، بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، وسيكون الأهلي هو الفريق الذي لن يلعب أي مباراة في الجولة الثالثة وفقا للقرعة.

جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري

19 أغسطس

البنك الأهلي × كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - استاد القاهرة.

فاركو × طلائع الجيش - 6 مساء - استاد حرس الحدود.

المصري × بيراميدز - 9 مساء - استاد السويس.

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري - 9 مساء - استاد السلام.

20 أغسطس

سيراميكا كليوباترا × إنبي - 6 مساء - استاد هيئة قناة السويس.

الجونة × غزل المحلة - 9 مساء - استاد خالد بشارة.

وادي دجلة × بتروجيت - 9 مساء - استاد السلام.

21 أغسطس

المقاولون العرب × حرس الحدود - 6 مساء - استاد المقاولون العرب.

سموحة × زد - 9 مساء - استاد برج العرب.

مودرن سبورت × الزمالك - 9 مساء - استاد هيئة قناة السويس.

جدول مباريات اليوم