المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب منتخب اليد.. رابطة الأندية تعلن تغيير موعد مباراة طلائع الجيش والمصري

محمد همام

كتب - محمد همام

01:49 م 14/08/2025
المصري

فريق المصري البورسعيدي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الخميس، تعديل موعد مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، والتي تُقام مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويأتي هذا التغيير بسبب تعارض توقيت اللقاء مع مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الإسباني، المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب.

تعديل الموعد

وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي:

"حرصًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم على دعم منتخب مصر لكرة اليد خلال مواجهته أمام منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين، وحرصًا على المتابعة الجماهيرية للبطولة، ونظرًا لظروف البث المشترك بين المسابقتين على نفس القناة التابعة للناقل الرسمي، وبعد التنسيق مع القنوات الناقلة، فقد تقرر تعديل موعد مباراة طلائع الجيش والمصري لتُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بدلًا من التاسعة مساءً."

المصري في صدارة جدول الترتيب

يتصدر النادي المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الأولى، برصيد 3 نقاط، عقب فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1.

في المقابل، كان طلائع الجيش قد تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الافتتاحية.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري قبل بداية الجولة الثانية.. اضغط هنا

الدوري المصري منتخب مصر طلائع الجيش المصري البورسعيدي كأس العالم للناشئين منتخب مصر لكرة اليد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg