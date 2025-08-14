أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الخميس، تعديل موعد مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، والتي تُقام مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويأتي هذا التغيير بسبب تعارض توقيت اللقاء مع مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الإسباني، المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب.

تعديل الموعد

وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي:

"حرصًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم على دعم منتخب مصر لكرة اليد خلال مواجهته أمام منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين، وحرصًا على المتابعة الجماهيرية للبطولة، ونظرًا لظروف البث المشترك بين المسابقتين على نفس القناة التابعة للناقل الرسمي، وبعد التنسيق مع القنوات الناقلة، فقد تقرر تعديل موعد مباراة طلائع الجيش والمصري لتُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بدلًا من التاسعة مساءً."

المصري في صدارة جدول الترتيب

يتصدر النادي المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الأولى، برصيد 3 نقاط، عقب فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1.

في المقابل، كان طلائع الجيش قد تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الافتتاحية.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري قبل بداية الجولة الثانية.. اضغط هنا