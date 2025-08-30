المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل 17 يومًا.. مصدر ليلا كورة: الأهلي ينهي إجراءات طلب حكام أجانب أمام بيراميدز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:21 م 14/08/2025
أحمد رضا - الأهلي

فريق الأهلي

طلب النادي الأهلي رسميًا إسناد مباراته أمام بيراميدز إلى طاقم تحكيم أجنبي، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن مواجهات الأسبوع الخامس.

وكشف مصدر لـ"يلا كورة"، اليوم الخميس، أن إدارة النادي الأهلي أرسلت خطابًا رسميًا يوم الأربعاء الماضي إلى لجنة الحكام، تطلب فيه استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء المرتقب أمام بيراميدز.

ويأتي هذا الطلب قبل 17 يومًا من موعد المباراة، وهو ما يتماشى مع اللائحة التي تنص على أحقية أي نادٍ في طلب حكام أجانب بشرط إرسال الطلب قبل الموعد المحدد بعشرة أيام على الأقل، مع تحمُّل التكاليف المالية.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في الدوري بالتعادل أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، فيما تعادل بيراميدز بدون أهداف أمام وادي دجلة في الجولة الأولى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو مساء غدٍ الجمعة، على ملعب "استاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

مباريات الأهلي في شهر أغسطس – الدوري المصري 2025-2026:

الأهلي × فاركو
الجمعة 15 أغسطس – 9:00 مساءً
الأسبوع الثاني – استاد القاهرة

غزل المحلة × الأهلي
الإثنين 25 أغسطس – 6:00 مساءً
الأسبوع الرابع - استاد المحلة

الأهلي × بيراميدز
السبت 30 أغسطس – 9:00 مساءً
الأسبوع الخامس – استاد القاهرة

