كلام فى الكورة

موقف فتوح من لقاء المقاولون.. تدريب منفرد في انتظار قرار فيريرا

محمد همام

كتب - محمد همام

04:53 م 14/08/2025
أحمد فتوح

أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك

يواصل الظهير الأيسر لفريق الزمالك، أحمد فتوح، التدرب بشكل منفرد، على خلفية أزمته الأخيرة مع النادي، والتي بدأت بخروجه من معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد (2025-2026).

وكان اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، قد طلب مغادرة المعسكر بداعي مرض أحد أقاربه، قبل أن يظهر لاحقًا في إحدى الحفلات الغنائية، مما أثار استياء الجهاز الفني والإدارة.

وتعرض فتوح لعقوبة مالية قدرها مليون جنيه مصري، إلى جانب إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق. لاحقًا، أبدى اللاعب رغبته في تقديم اعتذار رسمي تمهيدًا للعودة إلى صفوف الفريق.

غياب عن لقاء سيراميكا

غاب أحمد فتوح عن مواجهة الزمالك الأولى في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوز "الفارس الأبيض" بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الافتتاحية.

ويستعد الزمالك حاليًا لخوض لقاء المقاولون العرب، والمقرر إقامته مساء السبت المقبل في تمام الساعة 9 مساءً على ملعب "استاد القاهرة"، ضمن الجولة الثانية من الدوري.

موقف فتوح من المشاركة

علم "يلا كورة" أن هناك اتجاها داخل الجهاز الفني بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، لاستمرار استبعاد فتوح من قائمة الفريق أمام المقاولون، خاصة وأنه لم ينضم حتى الآن للتدريبات الجماعية.

وينتظر اللاعب قرار المدرب للدخول في التدريبات، وسط منافسة مع المغربي محمود بن تايك، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر حاليًا ويقدم مستويات جيدة.

أرقام فتوح مع الزمالك

عدد المباريات: 179 مباراة

عدد الأهداف: 6 أهداف

عدد التمريرات الحاسمة: 17 تمريرة

مباريات الزمالك المتبقية في أغسطس 2025

الزمالك × المقاولون العرب
السبت 16 أغسطس – 9:00 مساءً

مودرن سبورت × الزمالك
الخميس 21 أغسطس – 9:00 مساءً

الزمالك × فاركو
الثلاثاء 26 أغسطس – 9:00 مساءً

وادي دجلة × الزمالك
الأحد 31 أغسطس – 9:00 مساءً

الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب أحمد فتوح سيراميكا كليوباترا

الإحصائيات



أخبار تهمك

التعليقات

